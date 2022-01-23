На борту судна находится 700 тонн мазута.

На танкере Almuntazah, который находится в порту Тамань, расположенном недалеко от оккупированного Россией Крымского полуострова, загорелось судно с российским экипажем.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Отмечается, что пожар произошел в машинном отделении танкера Almuntazah, под флагом Коморских островов, с 700 тоннами мазута.

"Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий появился черный дым", - говорится в сообщении.

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Экипаж танкера состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала.

Издание также сообщает, что следов загрязнения воды в Черном море, где произошел пожар на танкере, нет.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года в результате взрыва и пожара на двух судах в Керченском проливе под флагом Танзании погибли по меньшей мере 10 человек. Всего на обоих судах находился 31 человек, это граждане Турции и Индии.

Как стало известно, один из кораблей находился под санкциями США и не смог зайти в порт. Пожар возник при попытке переброски топлива с одного судна на другое прямо в море.

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