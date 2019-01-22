Опубликовано новое видео горящих у Керченского пролива танкеров

Возгорание на месте перевалки грузов у входа в Керченский пролив возникло 21 января.

Поисковая операция на месте ЧП с участием двух танкеров — "Канди" и "Маэстро", — которые загорелись в Черном море недалеко от Керченского пролива, приостановлена и продолжится утром.

В Росморречфлоте отметили, что на месте инцидента продолжается горение сжиженного природного газа, который перевозили суда, передает Керчь.ФМ.

Также Следком РФ опубликовал видео пожара на судах в Черном море:

В этой связи в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва и пожара на двух судах в Керченском проливе под флагом Танзании 21 января погибли по меньшей мере 10 человек. Всего на обоих судах находился 31 человек, это граждане Турции и Индии.