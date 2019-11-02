В Японском море взорвался российский танкер: минимум 2 погибших (фото, видео)
10:59, 02 ноября 2019Мир
276 0
На место происшествия отправили два спасательных буксира, готовятся к выезду водолазы. Пожара на судне нет.
На судне находились 9 членов экипажа / Скриншот
2 ноября в порту Находка Приморского края (Россия) взорвался российский нефтеналивной танкер «Залив Америка».
Об этом сообщают российские СМИ.
Читайте такжеИзраиль нанес авиаудар по Сектору Газа (видео)
По предварительной информации, в результате аварии погибли 2 человека, еще одного ищут. Всего на судне было 9 членов экипажа.
На место происшествия отправили два спасательных буксира, готовятся к выезду водолазы. Пожара на судне нет.
"Залив Америка" эксплуатируется с 1989 года и принадлежит российской нефтегазовой компании ООО "Наяда".
Как сообщал УНИАН, неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии в Красном море произошел взрыв на иранском нефтяном танкере.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter