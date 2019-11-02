В Японском море взорвался российский танкер: минимум 2 погибших (фото, видео)

На место происшествия отправили два спасательных буксира, готовятся к выезду водолазы. Пожара на судне нет.

2 ноября в порту Находка Приморского края (Россия) взорвался российский нефтеналивной танкер «Залив Америка».

Об этом сообщают российские СМИ.

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По предварительной информации, в результате аварии погибли 2 человека, еще одного ищут. Всего на судне было 9 членов экипажа.

На место происшествия отправили два спасательных буксира, готовятся к выезду водолазы. Пожара на судне нет.

"Залив Америка" эксплуатируется с 1989 года и принадлежит российской нефтегазовой компании ООО "Наяда".

Как сообщал УНИАН, неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии в Красном море произошел взрыв на иранском нефтяном танкере.