В Украине взлетели цены на свеклу: рынок лихорадит

На отечественном рынке растут цены на столовую свеклу. Об этом сообщает профильный портал EastFruit.

Сейчас производители реализуют столовую свеклу в диапазоне 5–10 грн/кг ($0,12–0,23/кг), что в среднем почти на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Подорожание объясняют значительным сокращением предложения на рынке. Сейчас продажи корнеплодов из не оборудованных хранилищ практически завершены, а кроме этого заметно уменьшилось количество некондиционных овощей. Это дало производителям возможность поднять цены на качественную продукцию.

Отметим также, что средние цены на столовую свеклу в Украине остаются на 49% ниже, чем в этот же период прошлого года. Участники рынка не исключают, что рост цен может быть временным.

По их прогнозам, дальнейшее подорожание может стимулировать фермеров активнее продавать корнеплоды из хранилищ, что приведет к увеличению предложения и, соответственно, снижению цен в этом сегменте.

Ранее УНИАН сообщил, что в нашей стране выросли оптовые цены на тепличные помидоры. По состоянию на пятницу эти овощи предлагали к продаже в диапазоне 90-110 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

Так же как и помидоры, дорожают огурцы. В четверг их продавали по 115-145 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в январе 2025 года. Эксперты отмечают, что сейчас в Украине активно покупают этот овощ, поэтому стоимость огурцов может вырасти еще больше.

