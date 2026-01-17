Вне зависимости от целей вашего подключения, следует всегда знать риски пользования интернетом в публичных местах.

Сегодня практически невозможно посетить ресторан, супермаркет или предприятие, где не предлагается Wi-Fi, многие из которых предоставляют доступ бесплатно.

И хотя это удобно для проверки базовой информации в интернете, существует определенный риск при использовании общественных беспроводных сетей.

О том, что будет, если подключиться к открытому Wi-Fi, пишет популярное новостное издание "BGR".

Безопасно ли подключаться к общественному Wi-Fi

Прежде всего, важно помнить, что интернет-провайдеры (ISP) могут отслеживать весь незашифрованный трафик в своих сетях. Это означает, что сеть ведет журналы всего, что происходит при подключении устройства.

Конечно, это не подразумевает, что провайдер обязательно будет проверять ваши данные, но такая возможность существует. Так что если вы не знаете, в чем опасность общедоступного Wi-Fi, – сперва проверьте, от какого провайдера поступает сеть.

При этом ситуация может различаться от места к месту. В аэропортах и других более защищенных местах обычно применяется система мониторинга для обеспечения дополнительной безопасности и выявления подозрительной активности.

В то же время, в местной кофейне Wi-Fi часто существует исключительно для удобства гостей, без какой-либо дополнительной системы мониторинга. И это нередко делает открытые сети опасными для подключения.

Кому и почему нельзя подключаться к общественному вайфаю

Одной из основных причин, по которой общественные Wi-Fi-сети считаются менее безопасными, чем частные, является отсутствие пароля и высокого уровня шифрования, присутствующих в частных сетях. Это делает их особенно уязвимыми к злоумышленникам, которые в итоге получают доступ к вашей конфиденциальной информации.

Таким образом, технически, владелец общественного "вайфая" может видеть, какие сайты вы посещаете, при наличии соответствующих знаний и инструментов.

Кроме того, из-за широкой популярности общественного Wi-Fi некоторые злоумышленники создают "фальшивые точки доступа", чтобы обманом заставить вас подключиться к их сети и перехватить ваши данные.

Для пользователей Android общедоступные сети рискованнее из-за того что данная система допускает установку приложений из сторонних источников. Поэтому если у вас Android-смартфон, следует избегать подключения к общественным Wi-Fi без VPN.

Наконец, хотя нельзя точно знать, безопасно ли подключаться к общественному Wi-Fi в том или ином месте, есть несколько надежных способов сохранить свой телефон от лишних рисков.

