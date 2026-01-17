Колючий ветер и арктический холод: мороз в Киеве будет ощущаться острее (график)

Ночью по Киевской области температура будет опускаться до -20°...-23°.

Погода в Киеве в ближайшие дни будет морозной и ветреной, из-за чего ощущение холода усилится еще сильнее. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ощущение холода будет усиливать колючий северо-восточный ветер умеренной скорости", - предупреждают синоптики.

В целом в течение 17-21 января в Киевской области и в Киеве погода будет стабильной. Ее будет обусловливать область высокого давления и воздух арктического происхождения.

"Сохранится настоящая зимняя морозная погода, к которой мы уже отвыкли в последние годы", - говорят синоптики.

Осадков не будет. В то же время много прояснений ночью будут вызывать дополнительное охлаждение воздуха, однако днем будут способствовать ослаблению мороза.

По области ожидается минимальная температура ночью -15°...-20°, местами -23°, максимальная днем -8°...-14°. В столице интервал температуры будет несколько уже: ночью -16°...-19°, а днем -9°...-13°.

Погода в Киеве 17 января

На Киевщине сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, но на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью -15°...-20°, местами -23°, днем -9°...-14°. В Киеве ночью -16°...-18°, а днем термометры покажут -12°...-14°.

