Во Львове на пять дней подряд объявили желтый уровень опасности (инфографика)

В ближайшие дни морозы во Львове сохранятся, а на дорогах будет гололедица.

Во Львове и Львовской области объявили повышенный уровень опасности на пять дней подряд, с 17 по 21 января. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову 17-21 января на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого на Львовщине введен I уровень опасности, желтый.

По прогнозу, 17 января по Львовской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, только утром будет наблюдаться слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем -2°...-7°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями и без осадков. Утром по городу слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут -4°...-6°.

Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха уменьшится.

По данным синоптиков, выходные во Львове пройдут под влиянием антициклональной погоды и ожидается поступление холодных воздушных масс. Таким образом, будет преобладать погода без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточного направления, от умеренного до слабого. Температура ночью будет оставаться достаточно низкой и колебаться от -11°...-16° до -19°, днем будет оставаться в минусовых значениях.

