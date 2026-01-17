Леся Никитюк впервые за долгое время показалась с женихом-воином: редкие фото

Ведущая поделилась яркими моментами своего отдыха.

Известная украинская ведущая и блогерша Леся Никитюк показала, как с маленьким сыном Оскаром и женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком, отдыхает в Карпатах.

Впервые за долгое время Леся поделилась общими фото со своим возлюбленным. Ранее он сам в сети признавался, что в связи с занятостью на службе не так часто получается видеться с родными, как того хотелось бы.

"Немножко фото", - подписала Никитюк целую подборку снимков, которыми поделилась с подписчиками в своем Instagram.

Реакцию пользователей долго ждать не пришлось:

"Ура!!! Белая шуба есть, а то я уже начала переживать", "Боже, какая красота", "Ну, такие сладкие", "Вам идет материнство", "Очень красивые фото", "А мы радуемся Лесе и ее семью. Чтобы так отдыхать, нужно долго работать. Вы невероятно, красивая, отличная и веселая женщина. Прекрасного отдыха".

Напомним, совсем недавно Леся Никитюк пожаловалась на проблемы со здоровьем.

