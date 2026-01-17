РФ снова ударила по энергетике Украины: где худшая ситуация с электричеством

Специалисты ремонтных бригад работают над восстановлением поврежденных линий.

В результате атаки россиян 17 января отключены потребители в Одесской и Киевской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Энергетики, несмотря на сложные погодные условия, работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", – рассказали в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что самая сложная ситуация сейчас наблюдается в столичном регионе. В Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения.

"Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий", – добавили в ведомстве.

Обнародованные графики почасовых отключений электроэнергии пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отметим также, что из-за боевых действий в долгосрочной перспективе без электричества остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах Украины. Здесь ситуация является самой тяжелой, ведь восстановление электроснабжения затрудняют постоянные обстрелы со стороны россиян.

Сейчас в большинстве регионов нашей страны введены графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

В нескольких областях ввели аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время сильных морозов. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации.

Ситуация в энергосистеме – главное

Как сообщает УНИАН, ситуация в столице остается крайне сложной. После массированной атаки россиян многие дома в Киеве остаются без отопления из-за длительных отключений электроэнергии, что приводит к замерзанию воды в трубах и их разрывам.

Жители сообщают о льду на окнах, "взрывах" старых труб, расколотых батареях и температуре в квартирах до 0 °C, а также об отсутствии света и горячей воды по 20 часов в сутки.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, около 100–150 тыс. жителей столицы, в домах которых из-за мороза лопнули трубы, могут остаться без отопления до весны.

