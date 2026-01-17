Что есть, чтобы дольше не чувствовать голода: диетолог назвала 4 продукта, более сытные, чем яйца

Важно, чтобы в рационе были белок, клетчатка и полезные жиры.

Яйца являются достаточно сытной пищей благодаря содержанию белка и жира. В составе двух яиц весом около 100 граммов - почти 12 граммов белка и 10 граммов жира. Об этом пишет диетолог Мерве Джейлан на страницах Health.

Однако, по ее словам, есть другие продукты, которые могут быть такими же сытными и содержать дополнительные питательные вещества.

1. Темпе

Темпе изготавливается из ферментированных соевых бобов. Он богат белком и жиром. 100 граммов вареного темпе содержат около 20 граммов белка и 11 граммов жира.

Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Science Direct, показало, что употребление соевых продуктов с высоким содержанием белка может улучшить чувство сытости и уменьшить аппетит.

Кроме того, отметила автор, ферментированные продукты также питают полезные кишечные бактерии, что помогает уменьшить голод и увеличить чувство сытости.

2. Сардины

В сардинах много белка и омега-3 жирных кислот. Одна банка этой рыбы весом 92 грамма содержит около 22 граммов белка и 10 граммов жира, говорится в статье.

По словам Джейлан, диета, в составе которой есть ненасыщенные жиры, может способствовать ощущению сытости. Исследование 2015 года, опубликованное на страницах журнала Wiley online library, показало, что такая пища снижает уровень гормона голода грелина и увеличивает уровень пептида YY, гормона сытости, больше, чем продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

3. Чечевица

Чечевица является источником растительного белка. Также, в отличие от яиц, этот продукт имеет высокое содержание клетчатки. 100 граммов вареной чечевицы содержит около 9 граммов белка и 8 граммов клетчатки.

Отмечается, что продукты с высоким содержанием клетчатки могут помочь уменьшить голод и дольше сохранять чувство сытости. Они замедляют пищеварение, что предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови. А стабильный уровень сахара в крови может помочь уменьшить тягу к еде.

4. Миндаль

Миндаль богат белком, клетчаткой и полезными жирами. 28 граммов этих орехов содержат около 6 граммов белка, 14 граммов жира и более 3 граммов клетчатки.

Исследование 2015 года, опубликованное в Springer Nature, показало, что употребление миндаля в качестве перекуса до обеда может помочь съесть меньше во время последующих приемов пищи.

Простые способы сделать блюда более сытными

Эксперт перечислила способы, как сделать блюда более сытными и дольше чувствовать сытость.

Добавьте в рацион белок: яйца, мясо, молочные продукты, бобы, чечевицу, орехи, семена.

Введите продукты, богатые клетчаткой: овощи, цельнозерновые продукты, бобы, чечевицу, орехи и семена.

Добавьте полезные жиры из орехов, семян, авокадо, оливкового масла или рыбы.

Выбирайте цельные или минимально обработанные продукты.

Избегайте отвлекающих факторов во время еды, таких как работа за компьютером, просмотр телевизора или пользование телефоном.

Ранее УНИАН рассказывал, почему постоянно хочется сладкого. Отмечалось, что здесь действуют такие факторы, как дисбаланс уровня сахара в крови, недостаточное потребление белка или клетчатки, хронический стресс и плохой сон.

