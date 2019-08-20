В российском порту умерли два украинских моряка - СМИ

УНИАН пока не удалось получить комментарий ни в Департаменте консульской службы, ни в пресс-службе МИД.

Сегодня в районе порта Тамань (Краснодарский край РФ) от отравления метиловым спиртом умерли два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Росморречфлота".

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Каптан судна сообщил в экстренные службы, что помощник капитана и матрос второго класса отравились, выпив спирт.

Также сказано, что к моменту прибытия бригады врачей один из пострадавших уже был в коме, второй находился в тяжелом состоянии. Позже оба пострадавших скончались в больнице.

В порту Тамань уточнили, что танкер в момент инцидента находился за пределами территориальных вод России и остается там до сих пор. "Это произошло не в акватории порта. Они были вообще за границами территориальных вод (дальше 12 миль от берега)", - рассказал собеседник, добавив, что порт, по текущим данным, не получал заявок на обслуживание судна.

УНИАН пока не удалось получить комментарий относительно сообщений в российских СМИ о смерти двух украинских моряков ни в Департаменте консульской службы, ни в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.