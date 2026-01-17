Украину ждёт сухая и холодная суббота, в паре областей полетает снег

Днем в большинстве областей термометры покажут -10°...-14°.

В субботу, 17 января, украинцев ждет морозная зимняя погода. Днем практически по всей стране столбики термометров покажут -14°...-10°, только на юге будет чуть теплее. Сильно отличаться температура будет Закарпатье, где ожидается легкий морозец -3°...-1°. Без существенных осадков. Будет облачно с прояснениями, только на востоке - гуще облачность и местами может полетать небольшой снежок. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня днем -12°...-9°, кроме Закарпатья, где -3°...-1°. Без осадков. Облачно с прояснениями.

На севере Украины сегодня, как и в предыдущие дни, будет холоднее всего. Тут ожидается -14°...-10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Видео дня

На востоке страны 17 января будет пасмурно, только на Харьковщине вероятны солнечные прояснения. Также в Донецкой и Луганской областях пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут -11°...-8°.

Жителей центральной части Украины ждет сухая и облачная погода с прояснениями. Температура днем от -12° до -7°.

На юге Украины будет пасмурно. Температура днем -7°...-5°, в Крыму -5°...-3°. Также на полуострове пройдет небольшой снег.

17 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

17 января - святого преподобного Антония Великого. По приметам, если в этот день дует сильный ветер, то скоро погода изменится.

Вас также могут заинтересовать новости: