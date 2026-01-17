Полная архаика: появилось видео бомбометания с самолета-амфибии Бе-12 по украинскому катеру

Бе-12 – очень старый советский противолодочный самолет-амфибия.

В Сеть выложили видео бомбардировки с самолета-амфибии Бе-12 авиации Черноморского флота РФ неуправляемыми бомбами по украинскому беспилотному катеру. На это обратили внимание специалисты российского Центра анализа стратегий и технологий.

По мнению экспертов, россияне могли использовать 120-килограммовые противолодочные бомбы ПЛАБ-250-120.

Вероятно, оккупанты решили "похвастаться" уничтожением украинского БЭКа, однако на самом деле в очередной раз продемонстрировали тотальную отсталость своей авиации.

Дело в том, что бомба свободного падения может попасть в цель только при большой удаче, тогда как современные высокоточные боеприпасы оснащены системами наведения, которые делают попадание почти гарантированным.

Сам советский самолет-амфибия Бе-12 является уникальным летательным аппаратом, который уже шестьдесят лет находится на службе. Его история началась в эпоху холодной войны, когда советскому флоту понадобился специализированный самолет для охоты на американские подводные лодки.

Вооружение самолета состоит из противолодочных бомб, торпед, а также мин. Нормальная боевая нагрузка Бе-12 составляет 1500 кг, а максимальная перегрузочная составляет 3000 кг (за счет уменьшения количества топлива).

В сентябре УНИАН сообщил, что во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины впервые в истории сожгли два российских самолета-амфибии Бе-12. Вместе с самолетами во время налета был поражен многоцелевой вертолет Ми-8.

Эксперты считают, что это значительная потеря для РФ, ведь производство уникальных самолетов-амфибий в России фактически утрачено (как и для многих других летательных аппаратов). Всего за все годы построили около 150 самолетов Бе-12.

