17 января на Земле начнется новая магнитная буря (график)

По прогнозам, она не должна быть очень сильной, но продлится несколько дней.

Сегодня, 17 января, на Земле начнется новая магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

по словам ученвх, в настоящее время скорость солнечного ветра повышена, что увеличивает вероятность возникновения отдельных активных периодов.

С сегодняшнего дня на нашу планету также начнет влиять корональная дыра на Солнце.

"Это еще больше увеличит скорость солнечного ветра, что, вероятно, приведет к небольшим штормовым периодам", - говорится в сообщении.

Ожидается, что эта магнитная буря продлится минимум 17, 18 и 19 января.

По данным meteoagent, магнитная буря будет уровня G1 (слабая) и чуть сильнее.



Магнитные бури G1 - что важно знать

Магнитные бури уровня G1 относятся к слабым геомагнитным возмущениям и считаются самыми мягкими по классификации. Они возникают, когда потоки солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли. Такие бури редко вызывают технические сбои, однако могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей. Во время G1 возможны головные боли, усталость, раздражительность и снижение концентрации внимания.

В дни магнитных бурь G1 рекомендуется соблюдать режим сна, избегать переутомления, пить больше воды и ограничить стресс. Умеренная физическая активность и прогулки на свежем воздухе помогают организму легче адаптироваться к изменениям геомагнитной обстановки.

