Трампу получил в подарок Нобелевскую премию мира, и это не повод для смеха, - CNN

Трамп готов принимать важные политические решения под влиянием лести.

Вручение лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо Нобелевской премии мира президенту Дональду Трампу мгновенно стало поводом для насмешек среди противников Трампа.

Как пишет CNN, хотя ситуация, безусловно, забавная, однако на самом деле, это далеко не повод для смеха, поскольку вся эта история поднимает вопрос о том, что некоторые очень серьезные внешнеполитические решения с огромными последствиями принимаются, по крайней мере частично, под влиянием личной лести

Как Мачадо воспользовалась возможностью

В прошлом году, Трамп предпринял крайне недвусмысленные попытки лоббировать присуждение ему Нобелевской премии. Когда в октябре премия досталась Мачадо за её усилия по противодействию Николасу Мадуро, она, похоже, почувствовала в этом возможность.

Она быстро посвятила свою награду президенту США, который так её желал, при этом рассказала, что обратилась к Трампу с просьбой – помочь положить конец "войне" Мадуро против Венесуэлы. И в результате, она получила то, что хотела - 3 января администрация Трампа провела операцию по свержению Мадуро.

Однако позже Трамп отказался поддержать Мачадо в качестве преемницы Мадуро, заявив, что у неё "нет уважения в стране". Вскоре Мачадо намекнула, что может вручить Трампу свою Нобелевскую медаль – и вот это случилось.

Лесть как главный инструмент

Это демонстрирует, как "женщина, которая только что получила крупную награду – награду, ради которой она буквально рисковала жизнью, – почувствовала себя обязанной отдать ее менее чем через три месяца, чтобы попытаться удержать Трампа на своей стороне", пишет CNN.

Другой способ интерпретации этой ситуации заключается в том, что, несмотря на давление, Мачадо использовала медаль как козырь в переговорах, отмечает издание:

"Это подчеркивает реальные риски, связанные с акцентом Трампа на лести. И поднимает вопрос о том, что такие серьезные решения, как свержение иностранного лидера и формирование будущего этой страны, могут быть приняты, по крайней мере частично, на основе личных заслуг".

Мачадо, похоже, рассуждала так: вручение нобелевской премии мира Трампу могло оказать на него какое-то влияние.

В результате Трамп показал, что он действительно меркантилен. И этот эпизод, возможно, лучше всех предыдущих, подчёркивает потенциальные проблемы, связанные с настойчивым стремлением Трампа к восхищению и наградам, отмечает издание:

"Это означает, что решения принимаются, по крайней мере частично, исходя из интересов Трампа, а не из интересов страны".

Трамп и Нобелевская премия мира

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял Нобелевскую премию, которую ему отдала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

В то же время Нобелевский комитет, комменируя это решение, подчеркнул, что Нобелевская премия мира остается неразрывно связанной с лицом или организацией, которая ее получила, хотя медаль может быть передана.

