Синоптик Диденко сообщила, как долго в Украине еще будут сильные морозы

В ближайшее время потепления ждать не стоит.

Мощный азиатский антициклон принес в Украину морозы, которые могут продлиться до конца января. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что в этом антициклоне обычно сухой воздух, слабый ветер, жара летом и морозы зимой. Иногда по периферии прорываются атмосферные фронты, которые приносят облачность или осадки, но несущественно и ненадолго. Именно поэтому в ближайшее время в Украине - без существенных осадков.

Такая морозная погода в Украине продлится еще долго.

"В дальнейшем морозы в Украине будут продолжаться. По предварительным прогнозам, до конца января", - сообщила эксперт по погоде.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

О том, что в ближайшее время морозы продолжатся, говорит и синоптик Виталий Постригань.

"Ближайшая перспектива - только усиление морозов", - говорит он.

По его словам, левобережье Черкасской области уже несколько суток находится в зоне самых низких температур - в среднем на 9-13 градусов ниже климатической нормы. Причина - мощный антициклон, перекрывший поступление атлантического тепла и открывший путь полярному холоду. В течение недели ночью прогнозируют до -20°, местами до -25°, днем - до -14°, без осадков и с гололедом.

Потепление, по его словам, возможно только после ослабления антициклона.

