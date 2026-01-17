Три знака Зодиака входят в редкую полосу удачи в конце января 2026

В списке есть представители знака Близнецы.

Три знака Зодиака окажутся в особенно благоприятном периоде с 19 по 25 января 2026 года. Гороскоп на неделю сулит им успех. Январь традиционно задает вектор на весь год, помогая сформировать намерения и подготовить почву для будущих результатов. Несмотря на необходимость терпения в начале года, именно эта неделя приносит ощущение, что ожидание было не напрасным, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

С понедельника, 19 января, начинается сезон Водолея, 20 января Меркурий входит в этот знак, а 23 января к нему присоединяется Марс. Скопление воздушной энергии возвращает веру в лучшее и дает первым замыслам шанс перейти от идеи к реальным шагам. Это удачное время для использования появляющихся возможностей, доверия внутренним импульсам и осознания того, что изобилие и успех не являются чем-то недосягаемым.

Близнецы

Для вас наступает момент, когда осторожность уступает место смелости. Сезон Водолея, стартующий 19 января, открывает этап, связанный с новыми направлениями и личными прорывами. Энергия этого периода помогает сосредоточиться и решиться на шаги, которые раньше казались слишком рискованными. Это может быть запуск собственного дела, старт важного проекта или решение, связанное с переменой планов.

В течение недели формируется мощное скопление планет в Водолее, усиливающее вашу удачу и способность действовать уверенно. Важно опираться на собственные убеждения и принимать решения честно по отношению к себе. Смелость необходима, но каждый шаг должен ощущаться внутренне верным. То, что предназначено вам, не пройдет мимо, если вы готовы двигаться ему навстречу.

Рак

Ваш внутренний ориентир становится главным источником удачи. В субботу, 24 января, астероид Паллада переходит в знак Рыб, активируя темы мудрости, сотрудничества и стратегического мышления. В этом положении Паллада усиливает потоки изобилия и открывает путь к новым возможностям, особенно если вы прислушиваетесь к собственным ощущениям.

Подготовка к этому транзиту заключается в освобождении от эмоционального и энергетического балласта. Наведение порядка в пространстве и намерениях помогает яснее ощущать подсказки судьбы. Рациональный подход может отойти на второй план, уступив место тонкому чувствованию. Даже самые смелые желания способны начать реализовываться, если вы позволите себе доверять выбранному направлению.

Дева

Вы входите в период, когда важно следовать не плану, а внутреннему отклику. В воскресенье, 25 января, первая четверть Луны в Тельце открывает для вас благоприятный этап, связанный с эмоциональным комфортом и личным удовлетворением. Приоритет смещается в сторону того, что действительно приносит радость, даже если это не совпадает с прежними представлениями о правильном пути.

Энергия Луны в Тельце направляет вас к новым впечатлениям, способным изменить ощущение жизни. Эти события помогают выйти за рамки привычного существования и почувствовать глубину происходящего. Это может быть как запланированный шаг, так и неожиданная встреча. Игнорировать свои чувства не стоит – именно они указывают направление, в котором скрыт ваш самый гармоничный сценарий.

