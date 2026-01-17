Настаивание Трампа на контроле над Гренландией подрывает единство НАТО, отвлекает внимание от войны в Украине и может сыграть на руку Кремлю, говорят чиновники.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что стремление установить американский контроль над Гренландией необходимо для сдерживания России и Китая в Арктике. Однако все больше европейских союзников и законодателей в Вашингтоне считают, что такая позиция не только подрывает единство НАТО, но и играет на руку Владимиру Путину, пишет Politico.

По словам европейских чиновников, настаивание Трампа на возможной аннексии острова, несмотря на категорические возражения Дании, Гренландии и партнеров по Альянсу, отвлекает внимание Запада от реальной угрозы - войны России против Украины - и создает новые линии напряженности внутри НАТО.

"Уважение к территориальной целостности не может быть обеспечено захватом земли", - заявил один из европейских чиновников. - "Но вместо того, чтобы иметь дело с реальной угрозой в Украине, мы рискуем отправлять войска в Гренландию".

Аргументы Трампа вызывают сомнения

Трамп и представители его администрации объясняют интерес к Гренландии потребностями противоракетной обороны "Золотой купол", экономической безопасности и доступа к полезным ископаемым. В то же время Дания неоднократно сигнализировала о готовности к расширенному сотрудничеству во всех этих сферах без изменения суверенитета острова.

Критики отмечают, что США уже имеют военные базы в Гренландии и десятилетиями тесно сотрудничают с Данией в вопросах безопасности, поэтому аннексия не является необходимым условием для сдерживания России.

"Аргументы президента по Гренландии - это очевидная чепуха от начала до конца", - заявил Джереми Шапиро, бывший чиновник Госдепартамента США.

Европа видит угрозу

Европейские дипломаты опасаются, что риторика Трампа помогает Кремлю реализовать давнюю стратегию - ослабление западных альянсов. Особое беспокойство вызвало заявление президента США о возможном введении дополнительных тарифов против ЕС, если тот будет препятствовать передаче Гренландии под контроль Вашингтона.

"Путин хочет ослабления НАТО. Трамп ему это дает", - сказал другой европейский чиновник.

На этом фоне Трамп продолжает называть Путина "человеком мира", несмотря на эскалацию российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины и развертывание ядерных ракет вблизи западных границ.

Если Трампа действительно беспокоит российская угроза, у него есть очевидный фронт для действий - Украина, где союзники неоднократно призывали его занять более жесткую позицию в отношении Кремля.

В то же время президент США продолжает утверждать, что именно Владимир Зеленский является главным препятствием для мирного соглашения, несмотря на готовность Киева к сложным компромиссам. По словам дипломатов, Россия, наоборот, не демонстрирует никакой заинтересованности в переговорах.

"Россия думала, что возьмет Киев за три дня, а вместо этого потратила четыре года, достигнув очень скромных успехов", - отметил один из европейских чиновников. - "Идея, что она может бросить вызов Западу в Гренландии, абсурдна".

Растущее сопротивление в США и Европе

Заявления Трампа вызвали волну критики даже среди республиканцев. Конгрессмены напоминают, что как часть Датского королевства Гренландия уже защищена статьей 5 НАТО, а любая попытка силового захвата острова может привести к политическому кризису в самих США.

Сенатор Митч Макконнелл предупредил о "катастрофических последствиях" нарушения суверенитета союзника, а сенатор Лиза Мурковски заявила, что поддержка идеи аннексии Гренландии среди американцев и законодателей минимальна.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен также опроверг утверждение Трампа об угрозе со стороны Китая:

"Согласно нашим разведывательным данным, китайских военных кораблей у Гренландии не было уже около десяти лет".

Геополитический перелом

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что мир вступает в фазу, когда великие державы снова пытаются делить карту влияния.

"Мы живем в мире великих держав с реальным искушением разделить мир", - заявил он, предупредив об опасности нарушения суверенитета союзников.

На фоне этих заявлений европейские столицы все четче сигнализируют, что вероятная аннексия Гренландии не укрепит безопасность Запада, а может стать новым источником нестабильности - именно в тот момент, когда единство Альянса является критически важным.

Гренландия под угрозой аннексии

Президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил свои угрозы в адрес Гренландии, аргументировав их тем, что если США не возьмут под контроль остров, то это сделают Китай или Россия.

В свою очередь премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров "выбирает Данию". На что Трамп ответил, что "для него это будет большая проблема", имея в виду гренландского чиновника.

