В Украине ввели аварийные отключения света: в каких областях графики не действуют

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергетической системе.

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – отметили в ведомстве.

По указанию "Укрэнерго", на территории Сумской области в 09:45 ввели графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. В 10:14 были введены графики аварийных отключений для 6-10 очередей (в полном объеме).

Также сообщается, что графики аварийных отключений ввели в Полтавской области.

"Получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в полном объеме", – отметили в "Полтаваоблэнерго".

Кроме этого, графики аварийных отключений были применены в Харькове и Харьковской области.

"Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений", – говорят в "Харьковоблэнерго".

Ситуация в энергетике – главное

Ранее в Министерстве энергетики сообщили, что самой сложной остается ситуация в столичном регионе. По состоянию на утро в Киеве без тепла оставались около 50 домов.

По данным ДТЭК, в Броварском и Бориспольском районах ввели экстренные отключения, во время которых ранее обнародованные графики не действуют. Электроснабжение восстановят после стабилизации ситуации.

Также сообщалось, что с 17 января в части Одесской области восстанавливают графики стабилизационных отключений. Ранее в Институте энергетических стратегий отметили, что Одесская область в шаге от постоянного "полублекаута".

