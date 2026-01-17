Кому запрещено крестить ребенка и можно ли сменить крестных: объяснение священника

Богослов Иван Петрущак рассказал, кто может стать крестными родителями и как это правильно делать.

Не все могут быть крестными – есть несколько причин, по которым человека не стоит брать в крестные родители. Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак рассказал УНИАН, кому запрещено крестить ребенка, а также объяснил важные нюансы таинства крещения.

В частности, священник поделился, в каком случае человек может отказаться от кумовства и это не будет считаться грехом.

Можно ли крестить ребенка, если родители не венчаны?

Конечно можно, потому что то, что родители невенчаны, – это их личный грех. Несмотря на это, ребенок может быть крещен. Даже если родные родители неверующие, ребенка все равно можно крестить. Например, он может уже во взрослом возрасте прийти в церковь с будущими крестными родителями и принять таинство крещения.

Кто может крестить ребенка?

Крестить ребенка, во-первых, может человек, который сам является крещеным и готов взять на себя ответственность быть либо крестной мамой, либо крестным отцом.

Кому запрещено крестить ребенка?

Запрещено идти в кумовья людям, которые имеют другую веру, тем, кто не верит в Бога, является атеистом. Также крестить ребенка запрещено человеку, который имеет какие-либо психические расстройства, мешающие понять суть таинства крещения. Еще кумами не могут быть мужчина и женщина, состоящие в браке.

Почему нельзя крестить ребенка паре?

Люди, которые между собой женаты, не могут крестить ребенка, потому что согласно канонам после таинства крещения они становятся духовно родственными. Духовное родство считается выше телесного, и поэтому пара, которая вместе крестила ребенка, не может находиться в браке или вступать в интимные отношения.

Можно ли парню крестить первого мальчика?

Парень, конечно, может крестить первого мальчика. В народе существует поверье, что якобы первой нужно крестить девочку, чтобы человек не отдал свое счастье, но это чисто суеверие, которое не имеет никакого отношения к христианской вере. Если мальчик первым крестит мальчика, то ничего страшного не случится.

Есть еще одно суеверие – родители дают ребенку одно имя, а крестят совсем другим. Считается, что благодаря тому, что злые люди не знают имени ребенка при крещении, они якобы не смогут ему "поробить". Но это далеко от истины. Крестить ребенка нужно тем именем, которым его назвали, и не бояться злых сил, потому что Иисус Христос сильнее, главное – обращаться к Нему и молиться, и все будет хорошо.

Можно ли крестить ребенка своей кумы?

Ребенка своей кумы крестить можно, это называется перекрестным кумовством. Церковных запретов на это нет.

Можно ли крестить двух детей в одной семье?

Человек может стать кумом или кумой для одной семьи дважды. Просто это большая ответственность для человека. Но с практической стороны это может быть удобно, поскольку можно больше внимания уделять крестникам.

То есть это не препятствие, если в одной семье, например, у дочери и сына один и тот же человек будет крестным отцом.

Можно ли сменить крестных родителей?

Крестных родителей нельзя сменить. Если вы их уже выбрали, то они уже не изменятся, потому что это свидетели перед Богом, которые зафиксированы в момент крещения и записаны в церковных документах.

Если крестные родители не выполняют своих обязанностей (должны духовно наставлять ребенка), где-то оступились или, возможно, сошли с пути своей веры в Бога, то за них нужно молиться. А сменить крестных родителей невозможно. Поэтому к выбору крестных родителей нужно подходить ответственно.

Почему нельзя перекрещивать ребенка?

Крещение – это духовное рождение. Человек один раз рождается как физически, так и духовно, и мы верим в одно крещение, поэтому ребенка нельзя перекрещивать.

Перекрещение невозможно, даже если ребенка крестили в католической церкви. Мы ребенка не перекрещиваем, потому что католики тоже крестят во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Поэтому ребенка не нужно перекрещивать еще раз в православной церкви.

Если же ребенка не крестили во имя Отца и Сына, и Святого Духа, то тогда его нужно крестить, а не перекрещивать, потому что по сути таинство крещения не было совершено.

Перекрещение ребенка запрещено церковью. Если священник осмелится крестить ребенка, который уже был крещен, его могут лишить сана.

Почему нельзя отказываться быть крестной мамой или крестным папой? Если это не так, то как лучше отказаться от кумовства?

Отказаться от кумовства по веским причинам – это не грех, если человек понимает, что не готов в духовном плане нести эту ношу. Лучше вовремя и вежливо отказаться от предложения стать крестной мамой или крестным отцом, чем стать человеком, которого ребенок видит, в лучшем случае, на праздники, а в худшем – только на крещении.

То есть, если человек чувствует, что не может быть рядом с ребенком, наставлять его в истинах христианской веры, то тогда ему нет смысла брать на себя такую ответственность. Можно извиниться, отказаться от крестного родительства и назвать объективную причину отказа, например, сказать "извините, у меня не будет времени уделять внимание ребенку".

Но, если человек имеет возможность быть крестной матерью или крестным отцом, все этому способствует, а он просто отказывается, потому что ленится, тогда, по моему мнению, это грех.

Сколько может быть крестных родителей?

Согласно церковным канонам, ребенку достаточно только одного крестного того же пола, что и он. То есть для девочки достаточно только крестной мамы, а для мальчика – крестного папы.

Если будет две пары крестных, то есть четыре человека – это плюс, поскольку ребенок благодаря этому может иметь больше духовных наставников. Но важно, чтобы это действительно были люди, которые хотят участвовать в духовном воспитании ребенка, а не просто быть гостями на каких-то праздниках. Две-три пары крестных родителей – это разумный максимум.

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

