Без тепла около 50 домов: Кличко рассказал о ситуации в Киеве

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

В Киеве без тепла пока остаются еще около 50 домов после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко, информируя о текущей ситуации с теплоснабжением.

Кличко напомнил, что после российской атаки на прошлой неделе без тепла оставалось около 6000 домов, но ситуация постепенно улучшается.

"Все теплосети подключены к домам, теплоносители есть. Сейчас устраняются повреждения в некоторых домах", - рассказал мэр.

Отключение света в Киеве и области

Сейчас в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

"Графики отключений не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении ДТЭК.

Также сообщается, что в Киевской области из-за ночной атаки без света остались 56 000 семей Бучанского района

"Энергетики сразу же зажили объекты критической инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Ситуацию осложняет мороз", – говорится в сообщении ДТЭК.

В Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.

Ситуация с отоплением в Киеве

Как писал УНИАН, после массированной атаки РФ на Киев многие дома в столице остаются без отопления из-за длительных отключений электроэнергии, что приводит к замерзанию воды в трубах и их разрывам. Жители сообщают о льду на окнах, "взрывах" старых труб, расколотых батареях и температуре в квартирах до 0 °C, а также об отсутствии света и горячей воды по 20 часов в сутки.

При этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявляет, что около 100–150 тысяч киевлян, в домах которых из-за мороза лопнули трубы, скорее всего останутся без отопления до весны.

