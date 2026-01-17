Британия нашла неожиданное применение опыту Украины в борьбе с дронами, - Sky News

Британия планирует применять опыт Украины в своих тюрьмах.

Великобритания хочет перенять опыт Украины в противодействии беспилотникам, чтобы применить его в борьбе с дронами, которые доставляют оружие и наркотики в британские тюрьмы. Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми посетил Украину в рамках поездки, приуроченной к 100-летнему партнерству в области безопасности между двумя странами, чтобы изучить, как меры по борьбе с беспилотниками, применяемые против российских войск, могут быть применены в британских тюрьмах.

"Я поручил британским тюрьмам перенять украинский опыт в области беспилотников. Мы знаем, что тюремные беспилотники представляют прямую угрозу национальной безопасности, и поэтому мы принимаем решительные меры по борьбе с этими группировками, инвестируя миллионы в безопасность и передовые технологии", – сказал он.

В период с апреля 2024 года по март 2025 года в тюрьмах Англии и Уэльса было зафиксировано 1712 инцидентов с использованием дронов, что на 43% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. А с 2021 года количество инцидентов с дронами над тюрьмами увеличилось на 1140%.

Также ранее эксперты предупреждали, что более крупные дроны, используемые в сельском хозяйстве и способные поднимать 80 кг, в будущем могут быть использованы для вывоза заключенных из тюрем.

Британия и Украина

Ранее в Британии раскритиковали планы Франции и Италии в том, что Европе следует возобновить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Как заявила министр иностранных дел Иветт Купер, Москва не продемонстрировала никакого убедительного интереса к миру.

Также сообщалось, что Британия обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку военных усилий Украины.

