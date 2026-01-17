Популярные и всеми любимые яблоки Симиренко имеют несколько печальную историю создания сорта.

Если спросить украинцев, какой лучший сорт яблок, то большинство людей назовут Симиренко. Эти фрукты чрезвычайно популярны в нашей стране. Их любят за исключительный вкус и длительный срок хранения. В то же время история их появления несколько печальна. Подробно о том, чем уникален этот сорт и как выращивать его дома, рассказал в комментарии УНИАН эксперт по садоводству, ландшафтный дизайнер Александр Мельник.

Как появился сорт и кем был Лев Платонович Симиренко

Название сорта происходит от фамилии семьи Симиренко. Говорят, что этот сорт изобрел помолог Левко Симиренко, но на самом деле он нашел это дерево в Черкасской области в старом саду своего отца, описал сорт, исследовал его и ввел, в частности, в научный оборот.

Причина, почему яблоки называются Симиренко, проста - Левко назвал их в честь отца. УНИАН подробнее разобрался в истории сорта. Сам помолог достоверно не знал, как появилась эта яблоня и не была ли она посажена случайно. Но он отобрал образцы плодов и продемонстрировал их на Харьковской выставке.

К сожалению, Симиренко Левко Платонович получил всемирную славу, но при этом был репрессирован на родине. Советская власть обвинила его в революционной антисоветской деятельности и отправила в ссылку, как и многих других членов семьи.

Как погиб Симиренко точно неизвестно, но ясно, что Левка нашли убитым в собственном доме в возрасте 64 лет. Вероятно, к его убийству причастны чекисты. Сын Владимир продолжил дело отца, но его также репрессировали, а в 46-летнем возрасте расстреляли. Причиной репрессий могли стать его альтернативные предложения по развитию садоводства, которые не одобряла власть.

Какие на вкус яблоки Симиренко и как их готовить

Как пояснил эксперт, сорт Ренет Симиренко кисло-сладкий и становится более насыщенным во время хранения. Его уникальность заключается в сроке хранения плодов. Эти яблоки могут лежать с осени до лета и не портиться, если будут надлежащие условия. Они вкусные и самые популярные у нас в Украине. Симиренко - самый топовый сорт в нашей стране, потому что по сравнению с другими в нем больше всего железа.

Как правило, Симиренко употребляют в свежем виде. Также ее можно запекать. Еще этими плодами можно фаршировать утку или курицу. Из яблок этого сорта делают и сок, и варенье, и компоты. И их можно использовать как начинку для выпечки.

Можно ли вырастить Ренет Симиренко дома

Яблоки этого сорта можно вырастить у себя в саду, но этому растению должен подходить регион, оно теплолюбивое, объясняет Мельник.

В первые годы после посадки Симиренко не любит низких температур в сочетании с ветром, из-за таких погодных условий она замерзает, поэтому ее нужно максимально беречь от этого. Садоводы, к примеру, на холодный период укутывают молодые деревья (одно- или двухлетние) агроволокном. Симиренко прихотлива, и если ее поражают вредители или болезни, она очень трудно отходит.

Чтобы яблоня лучше плодоносила, и плоды были крупнее, стоит проводить не только весеннюю и зимнюю обрезку, но и летнюю. Летом следует убирать так называемые "волчки" - однолетние побеги, чтобы растение не тратило на них свои соки, потому что на этих побегах все равно ничего не будет плодоносить.

Также стоит срезать половину завязи с дерева. Симиренко обычно обильно завязывается, и если оставить все плоды, они будут небольшими по размеру. Например, если не убрать часть завязи, можно собрать 10 ящиков мелких яблок. А если это сделать, то есть шанс получить 7 ящиков крупных яблок.

Как выбрать вкусное яблоко Симиренко

Эксперт объяснил, как в супермаркете или на рынке выбрать именно Симиренко. К примеру, вы заходите в магазин, и на ценнике написано Симиренко, но вы точно не знаете, действительно ли это они. Визуально яблоко может быть похожим, то есть оно зеленоватое, но это еще не значит, что это именно тот сорт.

На Симиренко должны быть наросты, похожие на бородавки, а также красноватые пятнышки. Если на зеленом яблоке нет таких наростов и пятнышек, то это может быть не Симиренко.

справка Александр Мельник Эксперт по садоводству Учился в Киеве в Национальном университете биоресурсов и природопользования - сначала стал бакалавром, а затем получил образовательно-квалификационный уровень "магистр" и решил поступить в аспирантуру. Имеет опыт в сфере садоводства более 10 лет.

