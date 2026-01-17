Цымбалюк еще больше подогрел слухи о новом романе и рассмешил сеть

На днях актера заметили в компании его бывшей девушки.

Известный украинский актер и главный герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк снова подогрел слухи о новом романе с актрисой Еленой Светлицкой.

В своем Instagram актер опубликовал новое шуточное видео с ней.

"Вторая случайная встреча", - подписал ролик Цымбалюк.

В комментариях пользователи отреагировали на видео массой смеющихся смайликов.

Напомним, на днях звездную парочку заметили вместе в кинотеатре. После этого актер решил отреагировать на слухи о романе со Светлицкой, опубликовав первое видео с подписью "Случайная встреча".

До этого украиснкий блогер Богдан Беспалов заявлял, что Тарас Цымбалюк вернулся к бывшей, и это не Светлана Готочкина, а именно Елена Светлицкая. По его словам, Светлицкая "в свое время развелась с мужем ради Тараса, а он бросил актрису ради Готочкиной".

Как писал УНИАН, недавно Елена Светлицкая впервые заговорила о новом романе после громкого развода. В частности, она дала понять, что отношения с бывшим - в прошлом, и возобновлять она их не намерена, хотя ранее актриса допускала такое развитие событий.

