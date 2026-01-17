Бригада "Хартия", созданная зерновым миллиардером, сыграла ключевую роль в освобождении Купянска и стала символом стойкости Украины.

Украинский зерновой миллиардер Всеволод Кожемяко кардинально изменил свою жизнь после начала полномасштабной войны. Бывший бизнесмен и марафонец променял деловой костюм на военную форму и основал одно из самых эффективных боевых формирований Украины - 13-ю бригаду "Хартия", которую сегодня называют "бригадой миллиардера".

В тускло освещенном отеле в Харькове Кожемяко, одетый в полную военную амуницию, играл "Для Элизы" Бетховена на рояле, размышляя о новой реальности в разговоре с The Telegraph.

"Да, я бизнесмен, – сказал он. – А теперь я командир воинской части в Украине".

Добровольцы, финансируемые бизнесом

"Хартия" была создана в марте 2022 года как добровольческое подразделение гражданских, профинансированное личными средствами Кожемяка и поддержкой состоятельных доноров. Сначала подразделение действовало в составе территориальной обороны Харьковщины, а затем превратилось в элитное штурмовое формирование Национальной гвардии Украины.

По оценкам военных аналитиков, численность бригады колеблется от 1500 до 5000 бойцов. Она специализируется на быстрых контратаках, городских боях и операциях с применением дронов.

"Как только закончится военное время, мы снова станем гражданскими людьми", – сказал Кожемяко почти четыре года назад.

Флаг Украины над Купянском

На этой неделе подразделения "Хартии" подняли украинский флаг над Купянском – городом, который несколько месяцев находился под сокрушительным давлением российских атак "мясорубки". Еще недавно город считали почти потерянным, но украинские силы заявили, что почти полностью вытеснили российские войска.

По данным разведки, соотношение потерь в боях за Купянск составляло 1 к 27 - на одного украинского военного приходилось 27 российских солдат.

Полковник Игорь Оболенский назвал этот успех примером нового подхода к войне:

"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученным командирам и штабам, а также качественной подготовке подразделений - все это мы называем методом Хартии - можно успешно остановить и уничтожить врага".

Тактика точных ударов

Во время операции бойцы "Хартии" действовали во взаимодействии с менее опытными частями, формируя многоуровневую оборону. Элитные подразделения сохраняли для решающих ударов, продвигаясь через леса и нанося внезапные атаки в городе.

Основными целями стали железнодорожные узлы, подходы к рекам и узкие городские проходы, которые превратились в зоны сосредоточенного поражения для российских войск. Операции опирались на разведку, мобильность и координацию с артиллерией и дронами.

Успех под Купянском стал особенно важным на фоне политического давления на Киев. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, именно Владимир Зеленский является главным препятствием для мирного соглашения, а не Владимир Путин.

Эти слова повысили ставки для Украины, заставив Киев демонстрировать реальные успехи на поле боя. Военный эксперт Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил:

"Недавние успехи Украины под Купянском имеют решающее значение, чтобы показать: она не капитулирует. Именно Украина сейчас прокладывает себе путь, а не Россия".

Несмотря на успехи, Украина сталкивается с острой нехваткой личного состава, вынуждена перебрасывать "пожарные" подразделения, такие как "Хартия", между самыми горячими участками фронта. Это делает каждую победу еще более важной.

Купянск под контролем Украины

Как сообщал УНИАН, украинские защитники продолжают зачистку Купянска Харьковской области от российских оккупационных войск. 12 января бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" установили контроль над зданием Купянского городского совета.

Деблокировать его удалось благодаря успешной операции, проведенной под руководством командования 2-го корпуса НГУ.

