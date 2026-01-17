'Евровидение-2026': Суспільне отреагировало на громкий скандал с финалисткой Нацотбора

Певицу уличили в сотрудничестве с россиянином.

Возможное сотрудничество украинской певицы Валерии Симулик (Valeriya Force) с российским саунд-продюсером в 2024 году не является нарушением правил Национального отбора на "Евровидение-2026". Такое заявление сделали в Суспільном. Официальный комментарий общественного вещателя показал украинский блогер-"сплетник" Богдан Беспалов.

"Возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем России в течение ее творческой деятельности не является нарушением правил. Также отметим, что это сотрудничество никоим образом не касается подготовки песни, которая представлена на конкурсе. Мы не ставим и не можем ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участник сотрудничал в течение всего периода творчества", - говорится в сообщении Суспільного.

По мнению блогера, такая позиция вещателя вызывает еще больше вопросов.

"Я этот текст понял, как: сотрудничество с россиянами не запрещено, главное, чтобы это не касалось конкурсной песни. Мда. Теперь у меня еще больше вопросов", - написал он.

Напомним, накануне Беспалов заявил, что финалистка Нацотбора на "Евровидение-2026" Valeriya Force в 2024 году сотрудничала с россиянином. Позже сама певица ответила на громкие обвинения.

