Сгоревший возле Керченского пролива танкер находился под санкциями США – Reuters

Из-за невозможности зайти в российский порт суда могли прибегнуть к рискованной операции – переброске топлива с корабля на корабль.

Один из кораблей, которые горели в районе Керченского пролива 21 января, находился под санкциями США и не смог зайти в порт. Пожар возник при попытке переброски топлива с одного судна на другое прямо в море.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Отмечается, что один из кораблей не смог зайти в свой обычный порт на юге РФ из-за санкционного риска.

Сгоревшие суда, как утверждается, имеют те же названия (Maestro и Venice), что и два танкера-газовоза, включенные в консультативную записку по санкциям США в прошлом году за доставку топлива в Сирию. Любые операции с этими или другими судами, участвующими в транспортировке топлива в Сирию, могут повлечь санкционные ограничения.

Отмечается, что танкеру Maestro в последствии не позволили зайти в российский порт Темрюк. Такое решение приняли владельцы газового терминала в порту - компания "Мактрен-Нафта".

Из-за невозможности зайти в порт суда могли прибегнуть к рискованной операции – переброске топлива с корабля на корабль.

20 ноября прошлого года Министерство финансов США добавило девять российских и иранских частных лиц и компаний в свой санкционный список за участие в отгрузке топлива в Сирию.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва и пожара на двух судах под флагом Танзании в Керченском проливе 21 января погибли по меньшей мере 10 человек. Всего на обоих судах находился 31 человек, это граждане Турции и Индии.