Без потепления и осадков: морозы наглухо скуют Украину в ближайшие дни

Синоптики Укргидрометцентра говорят, что погода существенно не будет меняться.

Погода на этой неделе в Украине была по-настоящему зимней и довольно морозной. К сожалению, существенных изменений в дальнейшем не ожидается. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько суток в Украине сохранится морозная погода, которую будет продолжать обусловливать арктический воздух и выступ мощного антициклона с северо-востока.

Давление будет расти, а прояснения будут способствовать дополнительному охлаждению воздуха.

Ночью ожидается -15°...-20°, в северной части местами -22°...-25°, днем -9°...-14°. Немного меньшие морозы будут на юге и юго-востоке страны: ночью -8°...-13°, днем -4°...-9°.

"Ощущение холода будет усиливать колючий преимущественно северо-восточный ветер", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Осадков в течение 17-19 января не ожидается, только в Крыму и Приазовье местами будет выпадать небольшой снег.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только на юго-востоке страны местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет 5-10 м/с. Температура днем -9°...-14°, на юге и юго-востоке страны ночью -4°...-9°, а в Закарпатье будет теплее всего, 0°...-5°.

