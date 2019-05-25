В Таиланде в результате пожара на судне пострадали более 130 человек

Предварительные проверки показали, что пламя вспыхнуло в грузе, содержащем гипохлорит кальция.

В Таиланде в результате пожара на судне в порту пострадали более 130 человек.

Как сообщает издание Bangkok Post, пожар вспыхнул рано утром на южнокорейском контейнеровозе KMTC Hongkong, который был пришвартован в порту Лаем Чабанг.

Пожару предшествовали несколько взрывов.

Более 10 пожарных машин и спасателей выехали в порт, чтобы потушить пламя, которое охватывало контейнеры на грузовом судне.

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Предварительные проверки показали, что пламя вспыхнуло в грузе, содержащем гипохлорит кальция.

По данным Министерства здравоохранения, более 130 человек были доставлены в больницы, некоторые жаловались на раздражение в глазах и горле, другие на ощущение жжения на коже, но серьезных травм не было.