В центре Киева возле Майдана Независимости вспыхнул пожар.
Об этом свидетельствуют многочисленные видео с места, опубликованные киевскими Telegram-каналами.
На записях можно увидеть, как густой дым занял всю центральную улицу. Впрочем, это не остановило киевлян, занятых осмотром выставленной в центре столицы подбитой техники российских оккупантов.
Сообщается, что на место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По версии Telegram-канала "Киев Оперативный", "во дворах горит мусор в баках и одновременно происходит демонтаж техники с Крещатика".
Комментариев от ГСЧС и полиции пока не поступало.
Напомним, российские оккупанты накануне полномасштабного вторжения в Украину были уверены, что их техника проедет с парадом по центральной улице Киева – Крещатику. Но рашистов удалось остановить на подступах к столице.
Военная техника РФ все же побывала на Крещатике. Правда, она ржавая, выведенная из строя и без экипажа.
Выставку уничтоженной украинскими защитниками техники россиян привезли в центр Киева накануне годовщины Дня Независимости Украины, который отмечается 24 августа.