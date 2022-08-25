Сообщается, что на место прибыли спасатели.

В центре Киева возле Майдана Независимости вспыхнул пожар.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео с места, опубликованные киевскими Telegram-каналами.

На записях можно увидеть, как густой дым занял всю центральную улицу. Впрочем, это не остановило киевлян, занятых осмотром выставленной в центре столицы подбитой техники российских оккупантов.

Сообщается, что на место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По версии Telegram-канала "Киев Оперативный", "во дворах горит мусор в баках и одновременно происходит демонтаж техники с Крещатика".

Комментариев от ГСЧС и полиции пока не поступало.

Напомним, российские оккупанты накануне полномасштабного вторжения в Украину были уверены, что их техника проедет с парадом по центральной улице Киева – Крещатику. Но рашистов удалось остановить на подступах к столице.

Военная техника РФ все же побывала на Крещатике. Правда, она ржавая, выведенная из строя и без экипажа.

Выставку уничтоженной украинскими защитниками техники россиян привезли в центр Киева накануне годовщины Дня Независимости Украины, который отмечается 24 августа.

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