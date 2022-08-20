Российский металлолом теперь на главной улице украинской столицы.

Российские оккупанты накануне полномасштабного вторжения в Украину были уверены, что их техника проедет с парадом по центральной улице Киева - Крещатику. Но рашистов удалось остановить на подступах к столице.

Военная техника РФ все же побывает на Крещатике. Правда, она ржавая, выведенная из строя и без экипажа. Речь идет о выставке уничтоженной украинскими защитниками технику россиян. Ее привезли в центр Киева накануне годовщины Дня Независимости Украины, которая отмечается 24 августа.

Как ранее сообщали ВСУ, российские оккупанты во время вторжения в Украину взяли с собой парадную форму.

"Они ехали к нам убивать наших детей, разрушать наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с приколотыми медалями. Но что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть - в плену просит о прощении", - говорилось в сообщении Командования ССО ВСУ.

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