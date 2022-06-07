Угрозы поступают с номеров российских операторов.

Супруга украинского бойца с комбината "Азовсталь" Арсения Федосюка заявила, что родственникам военных, которые вышли с завода, поступают угрозы с номеров операторов РФ. Неизвестные угрожают насилием и смертью.

Об этом Юлия Федосюк рассказала в комментарии "Украинской правде"

"Звонят из российских номеров, посылают сообщения в Telegram, Whatsapp, другие мессенджеры, издеваются и угрожают. Это длится уже в течение месяца. С тех пор как мы встречались с Папой Римским, началось внимание к нам. После стали звонить в Telegram и отправлять сообщения о том, что мой муж якобы уже мертв; о том, хочу ли я его фото увидеть или видео. Вот такие вещи. Также звонили по телефону в Whatsapp. Везде были номера российские, поэтому я думаю, это делают россияне", - рассказала девушка.

При этом она отметила, что в ее адрес также звучат угрозы

"Добрались до твоего мужа и доберемся до тебя, скоро наши ребята будут в Киеве". Угрожают изнасилованием и смертью", - сообщила Федосюк.

Кроме того, она рассказала, что 5 июня Арсению разрешили позвонить матери Татьяне, но после этого женщине начали звонить представители медиа, подконтрольные боевикам "ДНР", они на украинском языке просили комментарии.

Также Юлия указала, что получила много звонков с неизвестных номеров. Звонящие спрашивали ее, что она думает об украинских властях, когда ее муж находится в руках боевиков.

"Наверное, ожидали, что я буду как-то критиковать власть. Но я им не комментирую ничего. Я доверяю украинским властям и надеюсь, что они сделают все возможное, чтобы освободить наших мужей", - подытожила девушка.

Похожие звонки и сообщения поступали и жене командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерине.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

Президент Владимир Зеленский надеется, что защитников Мариуполя удастся освободить в ходе обмена. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военных с мариупольского комбината "Азовсталь" вывезли в оккупированную Еленовку, пыткам они не подвергаются.

Вас также могут заинтересовать новости: