Мужчина применял при этом еще и физическое насилие к детям.

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, который систематически насиловал трех несовершеннолетних девочек, в том числе малолетнюю, которые были дочерьми его сожительницы.

Как говорится в сообщении Офис генпрокурора, ему предъявлены обвинения по ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса.

"Следствием установлено, что обвиняемый, проживая с матерью трех несовершеннолетних девочек, в период с 2018 по 2021 годы систематически насиловал дочерей своей сожительницы и удовлетворял половую страсть неестественным способом, применяя при этом физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девочек была малолетней", - отмечается в сообщении.

Насильнику избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, житель Киевщины получил за изнасилование 8-летней девочки 15 лет заключения.В судебном заседании прокурор доказал, что обвиняемый в августе 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: