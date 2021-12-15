Воспитатели каким-то образом решили "идентифицировать родителей из окна второго этажа", жалуются родственники девочки.

В Днепре родители 4-летней Каролины обвинили воспитателей городского детсадика в безответственности. По словам взрослых, дочь выпустили раньше времени до их прихода.

Об этом пишет ТСН.

Воспитатели якобы услышали голос родственника Каролины и отпустили ее на улицу. Войти в помещение у ребенка возможности не было, поскольку дверь закрывается на магнитный замок.

"Ребенка просто выставили за дверь детсада, потому что воспитателю показалось, что за ним пришел дедушка. Поскольку двери магнитные, а группа расположена на втором этаже, у ребенка 4 лет и ростом 106 см не было возможности попасть обратно", – пояснила мать девочки Вероника.

Читайте такжеМать 16-летнего виновника ДТП в Луцке эмоционально высказалась о наказании для сынаРебенок ходил возле садика 10 минут и, как утверждает Вероника, искал дедушку. Затем девочка вышла за территорию заведения и отправилась "домой".

Каролина прошла сама 2,2 км, прежде чем взрослые обратили на нее внимание.

Когда родители пришли за дочкой, воспитатели заявили, что ее уже забрали. В ответ взрослые подумали о похищении и обратились в полицию.

Возмущенные поступком работников садика родители Каролины говорят, что воспитатели каким-то образом решили "идентифицировать родителей из окна второго этажа".

"Поскольку воспитателям садика №28 (за исключением ясельной группы) запрещено покидать группу и оставлять там детей одних без присмотра (а из-за недостатка персонала в группе вечером находится только одна воспитательница), воспитатель нашей группы, которая на втором этаже, вынуждена идентифицировать родителей из окна второго этажа, и выпускать детей из группы без сопровождения, ребенку пришлось спускаться на первый этаж и выйти во двор садика. Также процесс идентификации родителей затруднен особенно вечером", - пояснил отец девочки.

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Автор: Виолетта Орлова