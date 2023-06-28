Журналист показал лицо этого мужчины, который занимался продажей детей за границу.

На днях информационное пространство всколыхнула новость о задержании на Закарпатье мужчины, который покупал детей и продавал их на органы за границу.

В среду, 28-го июня, журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале показал лицо злоумышленника и назвал его имя.

"Это лицо продавца детей. Паскудой, которая продавала детей, оказался Денис Вароди. Он был воспитателем Чинадиевского детского дома", - сообщил Глагола и прикрепил к посту фото этого мужчины.

Задержание мужчины, который продавал детей на органы

24 июня журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье задержали мужчину, который продавал на органы в Европу детей в возрасте 1-2 лет. Утверждалось, что до задержания злоумышленник уже успел реализовать по меньшей мере три таких "продажи" детей.

Задержали мужчину при попытке вывести ребенка за границу. Все произошло благодаря обращению мамы ребенка, у которой злоумышленник хотел купить малыша.

Затем появилось и подтверждение от полиции. Правоохранители сообщали, что задержанный мужчина имел опыт работы в образовательных учреждениях. Общаясь с родителями – "потенциальными продавцами" – он приводил достаточно аргументов, почему ребенку в условиях войны будет лучше уехать из страны.

Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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