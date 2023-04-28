В результате инцидента образовались ямы, глубиной 4-5 метров.

Странное ЧП произошло в селе Розвадов Львовской области. Из-под земли внезапно забили гейзеры газа и воды.

По информации Dailylviv.com, инцидент произошел вечером 26 апреля, а уже к утру 27 апреля в населенном пункте появилось много ям, глубиной 4-5 метров. В результате жители села остались без воды и электроэнергии, а дома и дворы залиты грязью и водой. На месте инцидента работали все службы.

По мнению местных жителей, гейзеры возникли из-за газодобывающего предприятия, которое работает рядом с Розвадовым. Сначала эту информацию отрицали, но после проведения работ на предприятии фонтаны забили в другом месте.

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Сельский глава Роман Сидор призвал выплатить пострадавшим компенсации, а также пообещал временно поселить желающих в детском дошкольном учреждении "Вишенка".

Наводнение в Украине - что известно

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