Из-за паводка нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами, отметили в ГСЧС.

В пяти областях Украины из-за паводка подтоплено более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "В Днепропетровской, Волынской, Ривненской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 тыс. 108 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами: Черниговская - 29 и Киевская - 1", - отметили в ГСЧС.

Подтопленными остаются 330 домов в пяти областях: Днепропетровская - 170, Кировоградская - 87, Черкасская - 42, Черниговская - 29 и Полтавская - 2.

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Также подтоплены 1 тыс. 642 домохозяйства в шести областях: Черниговская - 488, Днепропетровская - 333, Кировоградская - 323, Киевская - 210, Черкасская - 181 и Полтавская - 107.

"Всего подразделениями ГСЧС доставлено 653 кг продуктов, перевезено 1 тыс. 985 человек и откачано около 15 тыс. 184 куб. м воды. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС", - говорится в сообщении.

Подтопление в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в Украине из-за интенсивных осадков и поднятия уровней воды в реках начались подтопления.

Утром сегодня, 18 апреля, в ГСЧС сообщили, что на севере Украины наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках. Более 1,6 тыс. домохозяйств в шести областях и 330 домов в пяти областях остаются подтопленными.

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