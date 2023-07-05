Во Львовской области правоохранители раскрыли убийство 17-летней девушки, которое произошло еще девять лет назад.
Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, до 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.
Жестокое убийство произошло еще в августе 2014 года. Тогда 38-летний житель Стрыя задушил 17-летнюю девушку и закопал ее тело в лесополосе, чтобы скрыть следы преступления.
"Оперативникам ... и следователям.. удалось собрать доказательства, подтверждающие причастность ранее судимого мужчины к убийству 9-летней давности. На основании полученных доказательств мужчине сообщили о подозрении за умышленное убийство", - говорится в сообщении.
Сейчас мужчина взят под стражу, а обвинительный акт против него направлен в суд по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
В полиции уточнили, что следующие 15 лет 46-летний обвиняемый может провести за решеткой.
Зверски убийство девушки на Закарпатье
Как сообщал УНИАН, в июне на Прикарпатье нашли убитой 9-летнюю Веронику Богданюк, которая до этого исчезла недалеко от собственного дома в селе Куты Косовского района.
Ребенок пошел к сестре, но так и не появился, а ее мобильный телефон был выключен.
Вечером этого же дня тело девочки нашли в зарослях "с признаками насильственной смерти".
В убийстве и изнасиловании девочки подозревают двоюродного брата ее отца. По данным полиции, он пошел за девочкой, предложил ей сократить дорогу и так заманил ее в заросли, где изнасиловал и задушил ребенка.
В содеянном мужчина признался. Ему грозит до 15-ти лет тюрьмы или пожизненное заключение.