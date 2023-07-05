Следующие 15 лет 46-летний обвиняемый может провести за решеткой.

Во Львовской области правоохранители раскрыли убийство 17-летней девушки, которое произошло еще девять лет назад.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, до 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.

Жестокое убийство произошло еще в августе 2014 года. Тогда 38-летний житель Стрыя задушил 17-летнюю девушку и закопал ее тело в лесополосе, чтобы скрыть следы преступления.

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"Оперативникам ... и следователям.. удалось собрать доказательства, подтверждающие причастность ранее судимого мужчины к убийству 9-летней давности. На основании полученных доказательств мужчине сообщили о подозрении за умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина взят под стражу, а обвинительный акт против него направлен в суд по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

В полиции уточнили, что следующие 15 лет 46-летний обвиняемый может провести за решеткой.

Зверски убийство девушки на Закарпатье

Как сообщал УНИАН, в июне на Прикарпатье нашли убитой 9-летнюю Веронику Богданюк, которая до этого исчезла недалеко от собственного дома в селе Куты Косовского района.

Ребенок пошел к сестре, но так и не появился, а ее мобильный телефон был выключен.

Вечером этого же дня тело девочки нашли в зарослях "с признаками насильственной смерти".

В убийстве и изнасиловании девочки подозревают двоюродного брата ее отца. По данным полиции, он пошел за девочкой, предложил ей сократить дорогу и так заманил ее в заросли, где изнасиловал и задушил ребенка.

В содеянном мужчина признался. Ему грозит до 15-ти лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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