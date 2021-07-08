Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, однако его состояние остается стабильно тяжелым.

Во Львовской области 9-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию после укуса змеи.

Как сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области, вечером 7 июля в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик, 2012 года рождения, житель города Бобрка Львовского района.

У ребенка диагностировали укус змеи пальца правой руки.

В медучреждении корреспонденту УНИАН сообщили, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, однако его состояние остается стабильно тяжелым.

"Произошло это в Сходнице, куда ребенок вместе с бабушкой приехал на отдых. Проживали в частном секторе. Мальчик играл во дворе, и вдруг его за палец укусила змея. Медики прибыли вовремя, ребенка госпитализировали. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное. Он - в реанимации», - рассказала главный врач Дрогобычской детской городской больницы Оксана Стебельская.

Читайте такжеВ машине киевского такси обнаружили змею (фото)По словам медика, в последнее время такие случаи не редкость – в медучреждении на лечении из-за укуса змеи сейчас находится еще один ребенок.

Спасатели просят граждан быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу. При появлении рядом с собой пресмыкающегося советуют не паниковать, не делать резких движений, а спокойно отойти.

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Автор: Мирослава Бзикадзе