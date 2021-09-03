Среди погибших – водитель грузовика, две женщины и несовершеннолетняя девушка.

На Львовщине водитель грузовика не справился с управлением и въехал в продуктовый магазин, в результате чего погибли четыре человека.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло сегодня, 3 сентября, около 16:20, на улице Самборской в городе Рудки.

Как предварительно установили правоохранители, водитель седельного тягача "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

"От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и еще две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, потерпевшая скончалась в медучреждении. Личности всех участников ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос правовой квалификации.

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Автор: Светлана Макринская