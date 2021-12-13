Сегодня в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и дожди.

Сегодня в Украине ожидается неблагоприятная погода: мокрый снег, гололедица и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По Украине днем в западных областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с", - говорится в предупреждении.

По данным спасателей, на остальной территории ожидается дождь, на севере местами с мокрым снегом, лишь в восточных областях без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура 0-5° тепла, в южных областях 5-10° тепла.

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В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -6°, днем -2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.

В Тернополе 13 декабря ночью будет -4°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью -3°, днем -1°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -2°...+3°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Виннице сегодня будет -1°...+5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°, возможен мокрый снег.

В Одессе 13 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +4°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+11°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

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Автор: Екатерина Лиманская