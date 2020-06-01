Во Львове трое людей выпали с балкона, опершись на хрупкие перила

Пострадавших госпитализировали.

Вечером воскресенья, 31 мая, во Львове на улице Литвиненко, 13, из-за хрупких перил трое людей выпали с балкона второго этажа.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу скорой помощи, сообщает горячая линия Львова.

Читайте такжеНа Донетчине два студента погибли в результате падения из окон общежитий

Травмировалась, в частности, 32-летняя женщина. Предварительно, она получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом поясницы.

Кроме того, с закрытым переломом нижней трети обеих предплечий и черепно-мозговой травмой госпитализировали 38-летнего мужчину. Еще один травмированный, 34-летний мужчина, получил ушиб правого плеча.

"Мужчины с признаками алкогольного опьянения", - добавили в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве парень выпал с балкона на 8 этаже, общаясь с девушкой. После падения с восьмого этажа потерпевший остался жив.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram