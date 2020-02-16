В Киеве парень выпал с балкона на 8 этаже, общаясь с девушкой

Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Героев Днепра в Киеве молодой парень выпал с балкона на 8 этаже жилого дома. Пострадавшего госпитализировали.

Читайте такжеВ Одессе голую 90-летнюю пенсионерку со связанными ногами выбросили с 11-го этажа

Как сообщает “Информатор”, инцидент произошел 15 февраля. Полицейские установили, что компания молодых людей отмечала в квартире на 8 этаже день рождения. Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, он выпал из окна. Что именно произошло — неизвестно.

После падения с восьмого этажа пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в Киеве в очереди в поликлинике умер мужчина.