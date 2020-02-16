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В Киеве парень выпал с балкона на 8 этаже, общаясь с девушкой

12:41, 16 февраля 2020
Происшествия
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В Киеве госпитализировали парня, выпавшего с балкона / Иллюстрация, фото: УНИАН

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Как сообщает “Информатор”, инцидент произошел 15 февраля. Полицейские установили, что компания молодых людей отмечала в квартире на 8 этаже день рождения. Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, он выпал из окна. Что именно произошло — неизвестно.

После падения с восьмого этажа пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в Киеве в очереди в поликлинике умер мужчина.

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