В Киеве парень выпал с балкона на 8 этаже, общаясь с девушкой
12:41, 16 февраля 2020Происшествия
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Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве госпитализировали парня, выпавшего с балкона / Иллюстрация, фото: УНИАН
На улице Героев Днепра в Киеве молодой парень выпал с балкона на 8 этаже жилого дома. Пострадавшего госпитализировали.
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Как сообщает “Информатор”, инцидент произошел 15 февраля. Полицейские установили, что компания молодых людей отмечала в квартире на 8 этаже день рождения. Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, он выпал из окна. Что именно произошло — неизвестно.
После падения с восьмого этажа пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу. Предполагается, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее в Киеве в очереди в поликлинике умер мужчина.
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