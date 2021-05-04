В центре Львова в отеле на улице Коперника произошел пожар.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
Пожар возник утром в перекрытии между мансардным этажом и крышей трехэтажного здания гостиницы.
Из помещения администрация заведения эвакуировала 10 посетителей.
"В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытия на площади 60 кв. м., коммутационный щит, подвесной потолок на площади 10 кв. м., повреждены потолок и стены на площади 45 кв. м", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате пожара нет. Причины возникновения возгорания устанавливаются.
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