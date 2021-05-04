Пожар возник утром в перекрытии между мансардным этажом и крышей трехэтажного здания отеля.

В центре Львова в отеле на улице Коперника произошел пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Пожар возник утром в перекрытии между мансардным этажом и крышей трехэтажного здания гостиницы.

Из помещения администрация заведения эвакуировала 10 посетителей.

"В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытия на площади 60 кв. м., коммутационный щит, подвесной потолок на площади 10 кв. м., повреждены потолок и стены на площади 45 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

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Автор: Александр Топчий