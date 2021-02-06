В ночь на 6 февраля во Львове вспыхнул пожар в одном из пятиэтажных жилых домов. В результате происшествия погиб один человек.
Об этом сообщает пресс-служба областной ГСЧС.
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На момент прибытия спасателей огонь заполнил всю квартиру на первом этаже и лестничную площадку дома. Из задымленных помещений пожарным удалось вынести двух человек без сознания, а также одного ребенка.
Всего на свежий воздух вывели 8 жителей. В квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Погибшей оказалась мать владелицы квартиры.
Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются правоохранительные органы.
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