От полученных травм мужчина погиб на месте / фото dpchas.com.ua
Во Львове мужчина погиб на остановке общественного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.
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По словам очевидцев, мужчина якобы выпал из автобуса на тротуар и от полученных травм скончался на месте происшествия.
Правоохранители установили личность погибшего – 69-летнего жителя одного из сел Жовковского района.
По данному факту открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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