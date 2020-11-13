Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Во Львове мужчина погиб на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

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По словам очевидцев, мужчина якобы выпал из автобуса на тротуар и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранители установили личность погибшего – 69-летнего жителя одного из сел Жовковского района.

По данному факту открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Автор: Екатерина Лиманская