Мужчины утверждают, что хотели провести "пикник" в честь дня рождения товарища. Их забрала полиция.

Днем в понедельник, 14 июня, в Днепре на Мануйловском пляже (бывшем Воронцовском) иностранцы устроили необычный "пикник".

Как сообщает "Информатор", местные отдыхающие услышали крики животных и почувствовали запах гари. Пройдя на звук, они обнаружили, что компания из 12 иностранцев на берегу реки в кустах режет горло козам, после чего бросает их тела в костер.

Четверых животных убили, одно удалось спасти. На место вызвали полицию, а затем СОГ. Правоохранителям мужчины объяснили, что являются гражданами Нигерии.

Полиция нашла тела коз без голов и одного живого связанного козла. По словам иностранцев, таким образом они устроили "пикник" в честь дня рождения своего товарища.

Мужчин задержали и отвезли в отделение полиции.

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Автор: Катерина Комолова