По словам Натальи Петрушенковой, молодая девушка из известной "команды спасения животных" била ее ногами на глазах многочисленных свидетелей.

Основательница Котобазы Наталья Петрушенкова заявила, что в страшную ночь на 24 сентября, когда пожар охватил кошачий приют в Голосеевском районе, ее ногами избила волонтер из известной "команды спасения животных" Киева.

По словам Натальи, это происходило на глазах многочисленных свидетелей. Подробности женщина описала на своей странице в Facebook.

Она обратила внимание на действия членов волонтерской организации Kyiv Animal Rescue Group: они приехали спасать кошек уже после того, как пожар потушили и начали помогать не тем, кому надо, утверждает женщина.

Видео дня

"Она (команда волонтеров - УНИАН) просто отнеслась ко мне, как к какому-то мусору, оттолкнули и начали носиться везде, выискивая котиков, пытались прорваться в помещение, однако пожарные их не пустили, впоследствии, дальше от места трагедии, зачем-то поймали в сетку совсем не пострадавшую Риту (кошку - УНИАН), которая уже более семи лет живет в подвале соседнего дома", - указала Наталья.

По словам женщины, когда она попыталась вмешаться в ситуацию и вытащить Риту из сетки, волонтер начала изо всех сил бить ее ногами.

"Несмотря на свое страшное состояние, несмотря на страшную дрожь рук, которые еще помнили тепло страдающих умирающих котят, я ухватилась за сачок и изо всех сил начала визжать и делать щелочку, в которую и выскользнула умная Рита. В это время молодая ловец котиков, которая, видимо, много рассказывает о человечности и гуманности, которая, видимо, спасла много животных, изо всех сил зачем-то била меня ногами по моей ноге, нанося мучительные травмы и ссадины", - заявила она.

Наталья добавила соответствующее фото к публикации и уточнила, что тогда в ситуацию вмешались местные жители вместе с полицией.

Она также указала, что волонтеры обвиняли ее в том, что она разводит кошек и не стерилизует животных.

"Если это так, то пусть цивилизованно проверяют, а не превращаются в преступников и не бьют меня на глазах у многочисленных свидетелей, не знать за что, причиняя мне неописуемую боль: как же я наплакалась..., как же у меня болит нога, как же у меня болит моя жизнь...", - написала женщина.

Она также добавила, что сейчас члены организации пытаются затравить ее в социальных сетях."За свое опоздание они зачем-то начали настоящую травлю меня в соцсетях. И это делают молодые люди, издеваясь надо мной, волонтером преклонного возраста", - указала она.

Вечером 23 сентября в Киеве кто-то поджег Котобазу

Напомним, пожар на Котобазе произошел вечером 23 сентября. Ее основательница Наталья Петрушенкова считает, что поджог мог организовать кто-то умышленно. В своем Facebook она указала, что подозревает в преступлении местных волонтеров. Сейчас следователи полиции Киева взялись расследовать это дело. Известно, что в момент пожара в кошачьем приюте находилось около 60 котов.

Правоохранители говорят, что во время пожара на Котобазе сгорело 7 животных. Другая часть получила ожоги: самых тяжелых по состоянию животных люди помогали отправить в ветеринарные клиники.

Вас также могут заинтересовать новости: