Угарный газ чрезвычайно опасен, ведь не имеет ни запаха, ни цвета.

Целая семья в Винницкой области отравилась угарным газом. 45-летняя мать и 14-летний сын погибли, старшая дочь в реанимации. Как оказалось, люди травились газом несколько дней, но не чувствовали этого.

Как говорится в сюжете ТСН, когда в дом зашли полицейские по вызову женщины, которая не могла связаться с дочерью и внуками, они почувствовали запах газа.

К сожалению, 45-летнюю владелицу дома и ее 14-летнего сына Артема обнаружили мертвыми, а в другой комнате был еще один ребенок - без сознания 16-летняя дочь погибшей Саша. Сейчас последняя в реанимации, ее состояние критическое.

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В полиции расследуют дело как несчастный случай: за несколько дней до этого в доме установили новый газовый котел и трубы, а старое оборудование еще лежит во дворе. После этого женщина начала жаловаться на плохое самочувствие, вспоминают родственники. Очевидно, семья травилась газом несколько дней.

Артема и его маму уже похоронили. За жизнь Саши продолжают бороться медики.

Отравление угарным газом в Украине

Украинцы начали массово использовать альтернативные источники энергии после вражеских ударов по энергетической инфраструктуре, начавшихся осенью прошлого года.

Из-за массового использования генераторов и альтернативных источников отопления в Украине зимой фиксировали рост количества отравлений угарным газом.

Ранее в Одесской области из-за нарушения правил пользования генератором отравились сотрудники одной из организаций города Овидиополь.

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