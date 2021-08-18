В результате непогоды в Виннице упали 13 деревьев, поделились в ГСЧС.

Во вторник поздно вечером, 17 августа, в Виннице был ураган. В областном центре ветер срывал крыши с домов, было повалено много деревьев, ветки падали на припаркованные машины.

Ветер поднимал ветки деревьев, как спички, сообщает ТСН со ссылкой на сведения корреспондента.

В спальном районе в одном из дворов старая вишня травмировала 70-летнюю женщину по имени Лидия, которая поливала цветы. Женщина получила перелом ноги и попала в больницу.

"Сорвало вишню… и на нее упало, когда она с ведром шла…", – прокомментировал инцидент сосед пострадавшей Александр Чумак.

Вчера спасатели в Виннице убрали 13 поваленных деревьев, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области.

Ранее в Украине была жара, а потом температура воздуха резко упала. В ряде населенных пунктов была непогода, в частности, бушевал мощный ветер. Из-за непогоды в семи областях нашей страны были обесточены 138 населенных пунктов.

Автор: Екатерина Присяжнюк